De Laurentiis vuole spostare Napoli-Salernitana: il suo ‘forcing’ potrebbe cambiare la situazione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, spinge per far spostare la partita con la Salernitana, ma la Lega Serie A è contraria.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta insistendo affinché la partita di campionato tra Napoli e Salernitana venga spostata alla domenica successiva. La partita, che potrebbe ‘certificare’ lo Scudetto per il Napoli, è in programma per sabato 29 aprile alle ore 15:00, ma De Laurentiis vorrebbe che fosse giocata in contemporanea con Inter-Lazio, un’altra partita importante per il campionato.

Il Corriere della Sera ha riferito che De Laurentiis è pronto a fare fronte comune con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba per spostare la partita, dopo che il sindaco di Napoli ha rifiutato di inoltrare la richiesta alla Lega Serie A. La Prefettura di Napoli si muoverà con la federazione per far accettare la richiesta di spostamento.

La Lega Serie A è contraria allo spostamento, poiché il Napoli gioca anche martedì contro l’Udinese e avrebbe solo un giorno di riposo tra le due partite. Inoltre, la Lega è generalmente contraria allo spostamento delle partite. Tuttavia De Laurentiis sta forzando la situazione e potrebbe arrivare al tanto atteso cambiamento.

Al momento non ci sono ancora novità, ma sarà interessante vedere come evolverà la situazione.