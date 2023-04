Stadio Maradona aperto ai tifosi azzurri per Inter-Lazio: Il comune ci pensa, invitati anche i calciatori

Stadio Maradona aperto ai tifosi azzurri durante Inter-Lazio: la richiesta del consigliere Luigi Musto al Comune di Napoli.

Il consigliere Luigi Musto ha fatto una richiesta al Comune di Napoli per aprire lo Stadio Maradona ai tifosi azzurri durante la partita tra Inter e Lazio. La richiesta arriva in un momento in cui molti si chiedono perché non far giocare contemporaneamente Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, anche se si sa che questo è praticamente impossibile a causa dei diritti televisivi e di altri impegni.

Il consigliere Musto suggerisce di organizzare una grande festa per i tifosi napoletani aprendo lo Stadio Maradona e installando un maxi schermo per guardare la partita Inter-Lazio tutti insieme. Questa idea non è nuova, poiché in passato è stata già realizzata in altre occasioni, come durante la Champions League a Madrid.

La richiesta di Musto è stata accolta con entusiasmo dalla tifoseria, che spera di poter festeggiare insieme alla squadra una vittoria importante che potrebbe avvicinarli allo scudetto. Il Comune di Napoli non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma la richiesta del consigliere Musto sembra avere un buon riscontro tra i giovani e i tifosi napoletani.

In ogni caso, se la richiesta dovesse essere accolta, lo Stadio Maradona si trasformerebbe in un luogo di festa per la tifoseria azzurra, che potrebbe vivere la partita del Meazza tra Inter e Lazio tutti insieme, magari anche in compagnia dei calciatori della squadra. Insomma, una bella occasione per festeggiare insieme un grande successo e dimostrare l’affetto e il sostegno per la propria squadra del cuore.