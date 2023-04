Napoli-Salernitana, il comune di accoglie l’appello di napolipiu.com: Richiesta ufficiale per giocare le gare in contemporanea

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio potrebbero giocarsi in contemporanea, il comune di Napoli ha inviato una richiesta ufficiale alla FIGC.

La vittoria del Napoli contro la Juventus avvicina gli azzurri allo scudetto. La matematica certezza del tricolore può arrivare già nella prossima giornata di Serie A, ovvero durante la 32sima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno vincere con la Salernitana e sperare che la Lazio non vinca con l’Inter a Milano. Insomma una combinazione non proprio impossibile. Napolipiu.com subito dopo la partita aveva lanciato una petizione (qui) chiedendo che Napoli-Salernitana e Inter-Lazio si giocassero in contemporanea.

Il comune di Napoli con una nota ufficiale firmata dal presidente della commissione infrastrutture, Mobilità e protezione civile, Nino Simeone, sembra aver accolto l’invito di napolipiu.com e ha chiesto agli organi competenti la contemporaneità delle gare:

“In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30, in concomitanza con l’incontro di calcio Inter – Lazio.

A tal fine, si chiede, ai responsabili in indirizzo di prevedere il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale. In attesa di riscontro e sempre nell’ottica di collaborazione, si porgono distinti saluti”.

A questo punto sarebbe bello per i tifosi del Napoli poter festeggiare, in casa di combinazione vincente, con i calciatori della propria squadra allo stadio Maradona.

Ecco perché da Napolipiu.com è partito l’appello: fate giocare Napoli-Salernitana e Inter-Lazio in contemporanea. Magari non ci sarà la combinazione giusta, ma sarebbe davvero bello poter festeggiare al triplice fischio finale.