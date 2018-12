Zeman: “I titoli decisi a tavolino. La Juve era dopata. De Rossi mi fece cacciare…”

Zeman tuona sul sistema calcio. Secondo il boemo i titoli si decidono a tavolino. La Juve era dopata ma non era l’unica squadra ad usare l’EPO.



Zeman torna a parlare della Juventus e del doping. L’allenatore Boemo ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale iDNES.cz e tradotta da Salvio Imparato per il sito Zemaniano.com. Il boemo tuona contro il sistema calcio, reo di assegnare i titoli a tavolino e sul doping nel calcio.

Zeman è famoso per aver parlato di doping nel calcio italiano venti anni fa

“Non so se fosse il messaggio più famoso”.

Sei stato una persona poco gradita per dieci anni.

“Sono ancora qui”.

La tua lotta non è stata inutile. I tribunali hanno avuto ragione

“Il problema del doping è stato e sarà. La domanda è, quanto sarà rivelato? Spero solo che i giovani giocatori si rendano conto di quanto possa finire male”.

Zeman disse che La Juve era dopata: rifaresti quelle dichiarazioni?

“Senza esitazione La Juventus non era certamente l’unica ad usare sostanze proibite. Creatina, EPO, steroidi. Le droghe non appartengono allo sport. L’ho fatto per il calcio”.

La Juventus non ha dimenticato.

“No ma quando la Juve gioca a Roma e cammino verso lo stadio olimpico, i tifosi di bianconeri mi chiamano “Mister! Signor! Possiamo farci un selfie? ””

Questa dichiarazione anti-doping ha capovolto la tua vita

“Non ero ancora cinquantenne, ero considerato un dei migliori allenatori in Europa. Mi avevano cercato Barcellona, Real Madrid, Inter.”

Rifiutò il Barcellona?

“Mi sono divertito a Roma allora. Non avevo bisogno di più”.

Prima hai guidato la Lazio, dove hai portato Paul Nedved, poi due volte la Roma.

“La prima diventai un idolo, la seconda volta mi scontrai con la squadra. Non cercavo soldi e volevo fare cose che fanno bene al calcio”.

Qual era il problema?

“La squadra non si è comportata come dovrebbe comportarsi. Non voleva essere di prim’ordine. Non mi interessa se alleno Foggia, Real Madrid o Lecce. Ovunque voglio la stessa cosa. Purtroppo a quel tempo, i ragazzi dell’AS Roma non volevano allenarsi. A loro piacevano gli accendini sul lettino da massaggio”.

Chi le ha messo il bastone tra le ruote?

“De Rossi locale e un gruppo di brasiliani. Non sono abituati a lavorare in Brasile e non volevano farlo nemmeno qui. Quindi hanno avuto un problema con me”.

Tuttavia, sei famoso per le durissime sessioni di allenamento.

“Vent’anni fa erano più dure”.

Quindi?

“Scherzi a parte. Mi dicono che faccio lavorare e lavoro sodo. Ma quando lavoro, non guardo in faccia nemmeno a mio fratello. Mi devono seguire tutti. Ma oggi allora ha reso il suo calcio velenoso. Non si gioca verticalmente, solo palla al piede. Tutti stanno sul posto, nessuno si muove. La squadra che attacca appena fa gol si abbassa o fa passaggi da una parte all’altra giocando anche con il portiere. Non mi piace anche se si chiama calcio moderno”.

Quindi non ti piace il modernismo?

“Voglio giocare a calcio. E un buon calcio può essere giocato solo allenandosi e correndo. Ma i giocatori hanno imparato a dire: ci stancano, allenatore, e domenica non avremo la forza di giocare correttamente”.

Quale allenatore segui oggi? Mourinho, Guardiola, Klopp, Ancelotti, Sarri, Emery …

“Seguo molto, solo non c’è niente che mi piaccia”.

Sei severo

“Quando la Guardiola stava allenando il Bayern Monaco, mi invitò a guardare i suoi allenamenti. Devo dire che il suo calcio stava cambiando ma non era ancora l’ideale”.

Perché in realtà ti ha invitato?

“Gli è piaciuto come il mio Pescara ha giocato nel 2011-2012. Ha dato un’occhiata. Poi ha Estiarte che è stato uno dei più grandi giocatori di pallanuoto e ha giocato ha Pescara”.

Chi sta giocando a calcio ora secondo i tuoi gusti?

“Mi piace il Liverpool. È vivace, sempre in tempo. Anche se è generalmente una caratteristica del calcio inglese”.

Non hai mai abbandonato un sistema con tre attaccanti.

“In realtà lo adotto da quando ho allenato gli alunni dello Slavia. Non ho giocato li con un sistema diverso dal 4-3-3. Il miglior assetto che esisteva, si doveva solo dare più senso del movimento e inserirci il nostro calcio danubiano come volevo. Era un calcio senza un grande jogging, quindi non ti stancavi troppo”.

Il tuo acclamato zio Čestmír Vycpálek, doppio campione del campionato italiano, ha provato anche alla Juventus le tre punte, giusto?

“Si Anastasi, Capello, Bettega. Entrambi abbiamo provato a farlo funzionare”.

Differenze tra Zeman e Lo zio con il quale sei partito nel 1969 per la Sicilia.

“Spesso ero più cauto di essere un bastardo a comportarmi diversamente e ad ascoltare i consigli degli altri. Aveva ragione, ma non potevo. Ero convinto di quello che stavo facendo, perché lo stavo facendo e che lo stavo facendo bene”.

Quale è stato il tuo picco da allenatore?

“Probabilmente a Licata, nel terzo campionato. Nella metà degli anni ottanta. Avevo ragazzi che stavo allenando nelle giovanili del Palermo, quindi tutti sapevano cosa volevo da loro. Ci hanno chiamato rappresentazione siciliana. Fu molto prima di quel famoso Foggia”.

Foggia, grazie ad un grande gioco, ha dato spettacolo in serie A con giocatori presi dalla serie C, il periodo fu soprannominato Zemanlandia. Ci cita qualche giocatore?

“Beppe Signori, il figlio d’oro di Foggia. Quando è andato alla Lazio, ha vinto tre volte Capocannoniere, il premio per il miglior goleador in Italia. Signori poteva dominare il mondo. Igor Shalimov, era, un pugnale. Solo se la sua testa stava bene. Gli piaceva bere. Kolyvanov è lo stesso”.

Ti hanno stupito?

Io gli ho solo spiegato che giocare a calcio non significava solo qullo che si vedeva allora. L’uomo non mangia solo per diventare più alto. Dopotutto io ho sempre voluto voglio che i giocatori fossero in grado di creare spettacolo per le persone. Teatro, capisci? Non solo intascare lo stipendio del contratto.

Ma per alcuni giocatori è una follia?

“Sono coccolati perché i club li permettono. I club dipendono direttamente dai giocatori, ne hanno bisogno, quindi pagano troppo per renderli leggermente redditizi. E sarà sempre così”.

Cosa hai fatto con i giocatori di calcio che non hanno dato tutto?

“Non hanno giocato quanto volevano. Dovevano mostrarmi qualcosa per farmi cambiare idea”.

Perché?

“Per giocare bene devi allenarti bene tutti i giorni”.

Zeman oggi ha offerte?

“Nessuna. Sono solo un po’ sorpreso dal fatto che i club stiano optando per allenatori giovani. Forse solo il Bayern è stato un’eccezione l’anno scorso, perché aveva Heynckes. Mi chiedo se sia giusto. Se sei giovane mestiere non l’hai imparato da nessuna parte. Che tu abbia giocato bene da qualche parte non significa che sarai un buon allenatore. Sono contento che Arrigo Sacchi ha mi ha chiesto di aiutarlo con l’Under 21 Italiana, ma io quando alleno, ho bisogno di essere in campo ogni giorno. Quindi ora ho troppo tempo libero che non mi piace”.

Se non ci fossero più impegni, considereresti la tua carriera un successo?

“Credo di sì, anche se so che potrei lavorare ancora e meglio. Apprezzo che la rivista France Football mi abbia classificato tra i trenta migliori allenatori della storia”.

Titoli decisi a tavolino

“Sì, ma dipende da che punto di vista si guarda. A volte i titoli vengono assegnati a tavolino, a chi non li merita”.

Si riferisce alla Juventus?

“Non solo alla Juventus. Ci sono i sistemi nel calcio – che in ogni paese decidono prima della stagione, chi vincerà. E non mi piace il calcio così. Mi piacerebbe rendere il calcio puro. Lasciarlo vincere al migliore”.