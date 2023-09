Zazzaroni: “I nostri arbitri hanno problemi di vista. Sono preoccupato”

Ivan Zazzaroni ha criticato duramente Di Bello e gli addetti al VAR per la valutazione del contatto Iling-Ndoye in Juventus-Bologna.

Ivan Zazzaroni non le ha mandate a dire alla direzione arbitrale di Juventus-Bologna. Il noto giornalista, durante la trasmissione Pressing su Italia 1, si è scagliato contro l’arbitro Di Bello e gli addetti al VAR per la valutazione del contatto in area tra Iling Junior e Ndoye sul punteggio di 0-0.

Zazzaroni ha commentato così l’audio tra Di Bello e la sala VAR durante la revisione al monitor: “Se questi sono quelli che vanno al VAR, io sono preoccupato. Ndoye va dritto e l’altro va contro in verticale. La dinamica dell’azione è chiarissima e questi stanno lì a pensare ‘era rimessa, non era rimessa’. I nostri arbitri hanno problemi di vista”.

Parole durissime quelle di Zazzaroni, che ha proseguito: “Questa è un’azione talmente palese e chiara nella sua dinamica che non puoi pensare ad altro. È rigore e basta”.

L’opinionista di Pressing non ha usato mezzi termini per criticare l’operato di Di Bello, reo di averci messo troppo tempo per valutare un episodio che per Zazzaroni era chiarissimo. La direzione arbitrale continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento in questa stagione di Serie A.