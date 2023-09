Clamoroso: Svelato l’Audio del VAR in Juve-Bologna: Ecco Cosa È Davvero Successo con il Rigore Non Concesso” VIDEO

L’audio tra la sala VAR e l’arbitro Di Bello nel controverso episodio del rigore non concesso al Bologna contro la Juventus è stato finalmente rivelato.

L’episodio del mancato rigore al Bologna nella partita contro la Juventus aveva generato forti polemiche, mettendo sotto pressione l’arbitro Di Bello. Ora, finalmente, grazie agli audio diffusi da Coverciano, sappiamo cosa è accaduto nei momenti cruciali della partita.

L’Audio tra la Sala VAR e Di Bello

Dopo momenti di indecisione, Di Bello ha optato per non assegnare il rigore al Bologna, una scelta che ha alimentato il dibattito. Secondo gli audio, il Var Fourneau ha inizialmente aperto la revisione con le parole: “Possibile rigore”. Tuttavia, a seguito di ulteriori controlli video, sia lui che l’Avar Nasca hanno deciso di non considerare l’episodio come un fallo da rigore.

Fourneau lo spiega così: “No, sta fermo, guarda…”. Parla del terzino della Juventus. Interviene l’Avar Nasca: “Per me no”. E così, in una manciata di secondi, l’episodio è liquidato: “Check completato, non c’è nulla”.

La Spiegazione del Designatore Rocchi

Per il designatore degli arbitri, Rocchi, l’errore è stato commesso a causa di una “revisione troppo poco accurata”. Ha inoltre affermato che Di Bello non verrà sospeso per questo errore, ma potrebbe essere assente per uno o due turni.

Rocchi Difende l’Arbitraggio

Rocchi ha anche preso la parola per difendere l’istituzione arbitrale, dichiarando: “Ho letto cose che mi hanno fatto molto male. Vedo un atteggiamento verso gli arbitri che non va bene. […] Ne faremo altri [errori], non siamo infallibili. Ma rispettate la figura arbitrale”.

Le Reazioni e le Implicazioni

Questo episodio ha acceso ulteriormente il dibattito sull’efficacia e l’affidabilità del VAR nel calcio italiano. Mentre gli errori possono accadere, la trasparenza è fondamentale per mantenere la fiducia nel sistema.

VAR efficace

La divulgazione dell’audio tra la sala VAR e Di Bello ha fornito un quadro più chiaro dell’episodio controverso. Tuttavia, la questione sottolinea ancora una volta l’importanza di avere un sistema VAR più efficace e trasparente per mantenere l’integrità del gioco.