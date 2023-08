Di Bello e Fourneau fermati: L’AIA Ammette ‘Errore Evidente’ nel Match Juve-Bologna

L’arbitro Di Bello e il VAR Fourneau sono stati fermati per i prossimi turni di Serie A a seguito del controverso episodio nel match tra Juventus e Bologna. L’AIA ammette l’errore e prende provvedimenti.

Le polemiche scaturite dalla partita tra Juventus e Bologna non sembrano placarsi. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha preso i primi provvedimenti, sospedendo l’arbitro Di Bello e il VAR Fourneau per i prossimi turni di Serie A.

Juve-Bologna: Di Bello e Fourneau Fermati

La decisione di Rocchi arriva dopo l’1-1 registrato all’Allianz Stadium, dove Di Bello non ha concesso un chiaro calcio di rigore a favore del Bologna per un fallo di Iling Junior su Ndoye. L’errore è stato ulteriormente aggravato dal mancato intervento del VAR, diretto da Fourneau.

Questi episodi hanno portato alla sospensione dei due ufficiali di gara per i prossimi turni del campionato, mettendo ulteriormente sotto i riflettori l’efficacia della classe arbitrale italiana, già al centro delle polemiche dopo solamente due giornate di Serie A.

L’AIA Conferma: “Errore Evidente”

Fonti dell’AIA, in una conversazione telefonica con l’ANSA, hanno confermato che l’errore era evidente: “Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala Var“.

La sospensione di Di Bello e Fourneau rappresenta un segnale forte da parte dell’AIA, che sembra intenzionata a mantenere alti gli standard di arbitraggio nel campionato italiano. Tuttavia, la decisione non mette fine alle polemiche e solleva ulteriori domande sulla trasparenza e sull’efficacia del sistema VAR nel calcio italiano.