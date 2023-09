Chiariello ai napoletani: “Vi siete juventinizzati? La prima sconfitta non può essere vista come una tragedia”

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sulla prima sconfitta stagionale del Napoli di Rudi Garcia per mano della Lazio.

Con la terza giornata di Serie A è arrivata la prima sconfitta della gestione Garcia e la caduta del Napoli dalla vetta della classifica dopo 40 partite segna la fine di un percorso netto, ma secondo il giornalista Umberto Chiariello non c’è da drammatizzare.

Ai microfoni di Canale 21, nel corso di Campania Sport, il noto giornalista Chiariello ha così commentato la sconfitta del Napoli contro la Lazio:

“La prima sconfitta della gestione Garcia è arrivata e la caduta del Napoli dalla vetta della classifica dopo 40 partite. In una piazza normale sarebbe visto come un incidente di percorso, a Napoli invece è una tragedia. Vi siete juventinizzati, pensate che il Napoli debba vincere per forza. Bocciate giocatori che non avete mai visto all’opera.”

Parole dure quelle di Chiariello, che invita i tifosi a non drammatizzare troppo per il primo ko in campionato della squadra di Garcia, reduce da ben 40 partite di imbattibilità in Serie A.

Insomma, il Napoli che perde la vetta della classifica dopo una striscia record non deve essere visto come un dramma secondo il giornalista, che bolla come eccessive le reazioni negative di una parte della tifoseria. La stagione è ancora lunga e gli azzurri lotteranno fino alla fine per il titolo.