Vlahovic errore clamoroso a porta vuota. Tifosi bianconeri furiosi sui social

Vlahovic shock all’Allianz: errore clamoroso a porta vuota

L’attaccante serbo della Juventus si divora l’impossibile contro il Parma, social impietosi

Una serata da dimenticare per Dusan Vlahovic all’Allianz Stadium. Il centravanti della Juventus è stato protagonista di un errore che sta facendo il giro del web: un gol divorato a porta vuota che sta scatenando l’ira dei tifosi bianconeri.

L’azione è di quelle che fanno male agli occhi: cross pennellato di Weah, respinta di Suzuki sul tiro di McKennie e palla che arriva sui piedi del serbo a due passi dalla porta. Il risultato? Una conclusione alle stelle che ha fatto gridare allo scandalo i presenti allo stadio.

“L’ha spazzata!”, il grido unanime sui social. E non è un caso che l’hashtag #Vlahovic sia schizzato in tendenza su X, dove i tifosi non perdonano. “Vi dico solo che era in posizione regolare”, scrive sconsolato un supporter bianconero, mentre un altro aggiunge: “Inizio tragico, difesa da horror e Vlahovic fa un errore assurdo”.

Il fantasma del Cagliari

Non è la prima volta che il bomber serbo si rende protagonista di errori simili. L’ultimo precedente, ancora fresco nella memoria dei tifosi della Vecchia Signora, risale alla sfida col Cagliari, chiusa sull’1-1 proprio per le troppe occasioni sprecate. Un déjà-vu che sta facendo discutere, specialmente con il Parma in vantaggio grazie al gol di Delprato al 3′ minuto.

La rete divorata sta alimentando un dibattito sempre più acceso sul momento dell’attaccante. Meme, video e commenti si moltiplicano in rete, testimoniando come la pazienza dei tifosi bianconeri stia raggiungendo il limite.