Vieri: “Napoli-Lazio? Se la ripetono 10 volte, Spalletti ne vince 9”

Christian Vieri si sofferma su Napoli-Lazio, dichiarando che se la ripetono 10 volte, Spalletti ne vince 9 contro Sarri

Christian Vieri tranquillizza il Napoli. L’ex bomber dell’Inter ritiene che la sconfitta contro la Lazio è stato solo un incidente di mercato per gli azzurri che quindi tornerà immediatamente nel suo percorso indirizzato verso la vittoria dello scudetto, con diverse giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. L’ex attaccante, anzi, rincara la dose e dice: “Se la rigiocano dieci volte, i biancocelesti perdono questa sfida nove volte su dieci”. Intervenuto ai microfoni della ‘Bobo Tv’, il suo canale su Twitch, l’ex bomber della Nazionale Italiana ha criticato Maurizio Sarri, colpevole di aver snaturato il gioco espresso dalla sua squadra allo stadio ‘Diego Armando Maradona’.

Vieri non ha gradito l’atteggiamento di Sarri in Napoli-Lazio

L’ex centravanti della Nazionale italiana ha poi proseguito: “La Lazio è andata a Napoli per non giocare: ha fatto una partita interamente sulla difensiva e a me non piacciono queste cose. Ci può stare che il Napoli perda una sfida una volta ogni tre mesi, non è successo nulla di grave, perché la sua cattiverà agonistica continuerà a fare la differenza; l’atteggiamento della Lazio, però, non l’ho gradito. Dopo questo passo falso, il Napoli andrà a tremila contro l’Atalanta e in Champions League”. Ha concluso Vieri.