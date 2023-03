Clemente: “Non sono contro De Laurentiis. Figura del presidente meglio del sindaco”

Guido Clemente di San Luca dichiara di non essere contro De Laurentiis e ritiene che la figura del presidente è meglio del sindaco

Il professor Guido Clemente di San Luca è un fiume in piena. È stato lui ad invitare il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme alle figure più importanti dell’Università “Luigi Vanvitelli” per l’inaugurazione del corso sul calcio e diritto. A Radio Marte il professore universitario replica: “Io sono sempre stato contro De Laurentiis? Questa cosa non è corretta. Il presidente, evidentemente non adeguatamente confermato dai suoi collaboratori, ha colto male il mio pensiero. Io ho sempre riconosciuto il suo merito. Ho sempre detto che dobbiamo ringraziare Dio che De Laurentiis, e non Gaucci, abbia rilevato il Napoli, perché con lui è stato un continuo crescere. Ha conoscenze e rapidità d’azione. I suoi meriti, da imprenditore cinematografico nel calcio, sono indiscutibili”.

Guido Clemente di San Luca risponde al presidente Aurelio De Laurentiis

Il professore ha poi proseguito: “Quella poltrona, quella di presidente, però, nell’iconografia collettiva, è più esponenziale e rappresentativa di quella di sindaco. Se cammini per le strade della città, capisci che questa cosa è poco sentita dai napoletani, che non si rivedono tanto in De Laurentiis perché lui si comporta in modo diverso”

“Il patron ieri se n’è risentito, ma io mi sono tenuto defilato ed in silenzio, non ho voluto intervenire, perché quella era una manifestazione scientifica. Il presidente, per la prima volta, ha dimostrato sensibilità per le questioni giuridiche e questo aspetto lo vorrei sottolineare” ha concluso Clemente di San Luca.