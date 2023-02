Clemente di San Luca : "De Laurentiis non rappresenta Napoli. Gaucci al suo posto..."

Guido Clemente di San Luca, professore emerito di diritto sportivo ha parlato del Napoli e del presidente De Laurentiis.

Il professore-tifoso Guido Clemente di San Luca ha espresso la sua opinione sul Napoli e sul suo presidente Aurelio De Laurentiis in un’intervista con i microfoni di Radio Marte, nel corso del programma Forza Napoli Sempre.

Clemente ha iniziato facendo ipotesi sulla situazione di Victor Osimhen, affermando che se arrivasse un’offerta con un ingaggio di 10 milioni di euro e un’opzione di acquisto di 150 milioni per il Napoli, sarebbe difficile per De Laurentiis rifiutare. Secondo il professore, questo sarebbe un passo positivo per la squadra. Tuttavia, Clemente ha preferito concentrarsi sul gioco del Napoli, che considera “meraviglioso” e che è stato portato alle estreme conseguenze positive grazie alla guida di tecnici come Sarri, Gattuso e Spalletti.

“Su Osimhen ipotizzo uno scenario: se arrivasse un’offerta per Victor con 10 milioni di ingaggio e di 150 milioni al Napoli chi potrebbe rifiutarla? Secondo me De Laurentiis lo accetterebbe senza dubbi e per molti farebbe anche bene.

Il titolo? Non ne parlo, preferisco parlare di una squadra che gioca un calcio meraviglioso iniziato con Sarri e sanamente ripreso da Gattuso, sottovalutato, e portato alle estreme conseguenze, positive, con Spalletti”.

In seguito, Guido Clemente di San Luca ha parlato di De Laurentiis, affermando che il presidente non ha mai cambiato il suo approccio alla gestione del club e che questo è apprezzabile. Tuttavia, ha sottolineato che De Laurentiis non rappresenta la città e non ha un’anima azzurra, ma è piuttosto un ottimo imprenditore.



“Il presidente De Laurentiis non ha mai cambiato di una virgola la sua gestione, e questo è anche apprezzabile, perché per esempio sarebbe stato peggio per noi avere al suo posto Gaucci, buon’anima, a capo del club. In ogni caso lui non rappresenta la città, non è un presidente con anima azzurra, è un ottimo imprenditore”.

In conclusione, Clemente ha espresso la sua passione per il Napoli e il calcio, sottolineando l’importanza di una squadra che gioca un gioco meraviglioso e che è sostenuta da tifosi appassionati. Spera che il Napoli continui a prosperare sotto la guida di De Laurentiis e che possa raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano.