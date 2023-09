Vessicchio: “Tifo contro la Nazionale italiana. La FIGC deve fallire: è marcia e non difende la Juve”

Il noto giornalista di fede bianconera, Sergio Vessicchio, ha criticato aspramente la Nazionale italiana e la FIGC su TikTok.

Il noto giornalista juventino, Sergio Vessicchio, ha recentemente espresso la sua critica nei confronti della Nazionale italiana e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) tramite un video TikTok incisivo. Il giornalista, noto per la sua fede nei confronti della Juventus, ha condiviso il suo pensiero sulle prestazioni della Nazionale e ha sollevato domande interessanti.

Vessicchio ha iniziato il suo video affermando: “L’Italia ha perso e io sono contento perché tifo contro la Nazionale, come sapete.” Ha poi sollevato una questione intrigante, notando che, per la prima volta in 29 anni, nessun giocatore della Juventus era presente in squadra. Non risparmiando critiche nemmeno alla FIGC. Ecco quanto dichiarato da Vessicchio:

“L’Italia ha perso e io sono contento perché tifo contro la Nazionale, come sapete. La cosa curiosa è che per la prima volta dopo 29 anni non c’è nessun giocatore della Juventus: come mai? Perché sono più scarsi degli altri? Perché a Napoli sarebbero stati fischiati? Perché c’è la guerra tra FIGC e Juve? L’importante è che l’Italia abbia perso perché la FIGC è marcia e corrotta, deve fallire a tutti i livelli, è imbrogliona e non difende la sua squadra più importante, la Juventus“.