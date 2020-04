Vertonghen prima scelta in difesa: il Napoli punta il difensore del Tottenham

Calciomercato Napoli con gli azzurri interessati a Vertonghen del Tottenham, il difensore era stato seguito da Cristiano Giuntoli anche a gennaio.

In difesa l’obiettivo numero uno per il Napoli è Vertonghen del Tottenham, lo scrive il Corriere dello Sport. Il calciatore a fine stagione si svincolerà dal club inglese e quindi gli azzurri potrebbero prenderlo a costo zero. Cristiano Giuntoli aveva fatto un sondaggio già a gennaio, ma non ci sono stati i presupposti per portare a termine la trattativa nonostante il difensore sia già lontano dai piani degli Spurs.