Ve lo vendo di corsa a gennaio: ADL sente l’odore dei soldi | Pronto un super assegno per il top player
Il patron del Napoli è sempre molto attento ai bilanci, per questo sono fondamentali plusvalenze e ricavi top.
Aurelio De Laurentiis ha costruito gran parte del successo del suo Napoli su una gestione economica oculata e strategica, in cui le plusvalenze hanno rappresentato un pilastro fondamentale. Fin dal suo arrivo alla guida del club, il presidente ha puntato su acquisti mirati di giocatori giovani o poco conosciuti, valorizzandoli attraverso un progetto tecnico stabile e rivendendoli in seguito a cifre molto più alte. Questa logica ha permesso al Napoli di crescere senza mai compromettere l’equilibrio dei conti.
Il caso più emblematico è quello di Edinson Cavani, prelevato dal Palermo e poi ceduto al Paris Saint-Germain con una plusvalenza record. A seguire, altri esempi come Higuaín, Jorginho o Koulibaly hanno consolidato la reputazione del Napoli come club capace di trasformare investimenti intelligenti in guadagni straordinari. Tali operazioni non solo hanno portato liquidità, ma hanno anche dato la possibilità di reinvestire in nuovi talenti.
De Laurentiis ha sempre rivendicato una filosofia aziendale: il club non deve mai spendere più di quanto incassi. Questa linea ha garantito sostenibilità economica, evitando i rischi che hanno travolto altre società italiane. Allo stesso tempo, la capacità di individuare talenti tramite una rete di scouting internazionale ha reso possibile mantenere competitività in campo, pur vendendo i pezzi pregiati al momento giusto.
Se da un lato questa strategia ha consentito al Napoli di stabilizzarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo, dall’altro ha alimentato critiche da parte di una parte della tifoseria. Alcuni rimproverano al presidente di non aver mai fatto il “salto definitivo” investendo massicciamente per trattenere i campioni. Eppure, i risultati sportivi e finanziari confermano l’efficacia di un modello che ha reso il club un esempio di gestione virtuosa.
Liverpool su Beukema
Secondo quanto riportato da Team Talk, il Liverpool avrebbe puntato i riflettori su Sam Beukema. Il difensore olandese, arrivato al Napoli dal Bologna nell’ultima estate per 31 milioni di euro, ha subito impressionato con un gol all’esordio in Serie A contro la Fiorentina.
Arne Slot, attuale tecnico dei Reds, conosce bene il giocatore per averlo allenato nei Paesi Bassi e lo considera uno dei suoi pupilli, tanto da inserirlo tra i principali obiettivi di mercato già per gennaio.
Slot decisivo
Se l’affare non dovesse concretizzarsi in inverno, il Liverpool potrebbe tornare alla carica nella prossima estate, soprattutto qualora dovesse partire Konaté. La forte stima di Slot nei confronti di Beukema, però, rischia di accelerare le tempistiche e spingere i Reds a un tentativo immediato.
Il Napoli, dal canto suo, dovrà valutare se resistere alle avance inglesi o prendere in considerazione un’offerta irrinunciabile.