Gazzetta dello Sport: “Nel fortino di Conte”

Il Napoli riparte dal suo fortino. Dopo la sconfitta europea contro il City, metabolizzata e archiviata, gli azzurri vogliono rituffarsi in campionato con un obiettivo chiaro: continuare a vincere al Maradona. «Dobbiamo rendere lo stadio un fortino» aveva detto Antonio Conte al suo insediamento, come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.

I numeri danno ragione al tecnico. In Serie A il Napoli non perde da 15 partite, la striscia utile più lunga tra i top cinque campionati europei. Dal 23 febbraio, giorno della sconfitta di Como, la squadra ha raccolto solo punti, conquistando uno scudetto e iniziando la nuova stagione con tre vittorie su tre. «Il Napoli – sottolinea la Gazzetta dello Sport – precede colossi come Bayern, Dortmund, Real Madrid, Liverpool e Psg». In Italia, la prima inseguitrice è la Juventus di Tudor, ferma a 9 gare senza sconfitte.

La sfida contro il Pisa rappresenta un nuovo esame di maturità. L’ultima gara al Maradona è stata risolta solo nel finale da Anguissa, ma Conte vuole un approccio diverso, simile a quello visto a Firenze: aggressività, controllo e fame di vittoria. «Arrivare al big match di San Siro contro il Milan con un margine in classifica – scrive ancora D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport – darebbe ulteriore serenità a un gruppo che ha già dimostrato consapevolezza».

Oltre ai risultati, resta la sensazione di una squadra che sta crescendo in mentalità. «Il Napoli – conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport – ha le potenzialità per puntare al bis tricolore, un’impresa mai riuscita nella storia del club. Per questo il fortino Maradona è la base da cui ripartire».

