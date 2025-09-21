21 Settembre 2025

Annuncio ufficiale della FIFA: cambia la sede del Mondiale | Gli organizzatori si tirano indietro

Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo è una competizione talmente seguita e importante che è molto difficile da organizzare al meglio.

L’assegnazione del paese che ospiterà la Coppa del Mondo è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama calcistico internazionale. Non si tratta solo di decidere lo scenario in cui verranno disputate le partite, ma di definire l’identità e l’atmosfera di un torneo che coinvolge miliardi di persone in tutto il mondo. Ogni edizione porta con sé la promessa di una nuova storia, scritta su un palcoscenico unico.

L’attesa che precede l’annuncio è carica di tensione e speranza. Paesi candidati investono anni di lavoro per presentare progetti e piani di sviluppo, mentre tifosi e osservatori sognano di vedere la competizione in contesti inediti. Quando la decisione arriva, il verdetto segna l’inizio di un lungo conto alla rovescia che cambia la prospettiva del calcio globale.

La scelta del paese ospitante non riguarda soltanto lo sport. È un evento capace di incidere sull’economia, sull’immagine e sulla reputazione internazionale di una nazione. Ogni Coppa del Mondo diventa occasione di crescita, visibilità e trasformazione, lasciando eredità spesso durature in termini di infrastrutture e cultura sportiva.

Per i tifosi, invece, il momento dell’assegnazione è pura emozione. Significa immaginare viaggi, atmosfere, nuove rivalità e scenari suggestivi in cui vivere la passione mondiale. È un istante che unisce attesa e curiosità, alimentando la magia di un evento che, ancora prima di iniziare, riesce già a far sognare milioni di persone.

L’euforia e il sogno infranto

Negli anni Settanta la Colombia visse un momento storico: nel 1974 la FIFA le assegnò l’organizzazione della Coppa del Mondo 1986. L’annuncio generò un entusiasmo enorme, simbolo di riscatto e di visibilità internazionale. Tuttavia, sin dall’inizio il progetto incontrò resistenze interne e difficoltà politiche, aggravate dal contesto di narcotraffico e guerriglia che attraversava il Paese. Otto anni dopo, i dirigenti colombiani furono costretti a rinunciare, unico caso nella storia dei Mondiali.

Le richieste della FIFA apparivano irrealizzabili: stadi enormi, collegamenti ferroviari e stradali tra città montuose, aeroporti attrezzati, reti di telecomunicazioni avanzate e persino una flotta di limousine per i dirigenti. Per un Paese in crisi, quelle condizioni rappresentavano un ostacolo insormontabile. La visione iniziale di Alfonso Senior, che aveva sognato il Mondiale come trampolino internazionale, finì così per infrangersi.

Il contesto internazionale e l’eredità

Dietro la scelta della FIFA c’era anche l’influenza di João Havelange, convinto da Senior a puntare sulla Colombia. Per un Paese che non era abituato a immaginarsi protagonista di grandi eventi, si trattava di un’occasione straordinaria. Ma negli anni successivi lo Stato e i privati non riuscirono a garantire risorse e infrastrutture adeguate, alimentando scetticismo e opposizioni interne.

Il Mondiale del 1986 fu così trasferito in Messico, diventando il palcoscenico della consacrazione di Diego Armando Maradona, con il celebre “gol del secolo” e la discussa “mano de Dios”. La Colombia, invece, rimase con l’amarezza di un sogno mancato, esempio emblematico di come l’euforia iniziale possa spegnersi di fronte a ostacoli politici, economici e organizzativi.

