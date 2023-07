VAR, ecco la squadra più penalizzata negli ultimi sei anni: “23 episodi a favore e 44 episodi contro”

L’analisi di TuttoJuve.com rivela dati preoccupanti sull’utilizzo del VAR a sfavore della Juventus nel corso delle ultime stagioni.

La Juventus al centro di una polemica riguardante l’utilizzo del VAR nelle ultime sei stagioni. Secondo un’analisi condotta dal portale TuttoJuve.com, la squadra piemontese risulta essere la più penalizzata dal VAR, con un saldo negativo di 21 episodi. La statistica rileva 23 episodi a favore e ben 44 episodi contro la Juventus.

Il portale sportivo ha preso in considerazione alcuni episodi chiave e ha confrontato i dati con quelli delle altre squadre di Serie A. I risultati sono sorprendenti: il Milan presenta un saldo positivo di +3, l‘Inter di +7 e il Napoli addirittura di +19.

Nell’ultima stagione, il quadro non è stato affatto positivo per la squadra bianconera. Secondo la classifica stilata da TuttoJuve.com, la Juventus non ha beneficiato di alcun episodio a favore, ma ha subito ben cinque episodi contro, risultando così la squadra più sfortunata della Serie A in questo senso. Ecco quanto analizzato dal portale TuttoJuve.com:

“A pensar male ci vuole poco, ma la domanda è abbastanza chiara, possibile che la Juventus sia in assoluto la squadra più penalizzata dal Var degli ultimi sei anni. Parliamo di 23 episodi a favore e 44 episodi contro, con un clamoroso saldo di -21 nelle ultime sei stagioni, Le altre squadre vedono il Milan a +3, Inter +7, Napoli +19, dati che veramente devono far riflettere”.

TuttoJuve.com ha poi aggiunto: “Nell’ultima stagione la classifica, dice che la Juventus non ha avuto un episodio di var a favore e ben cinque a sfavore, prima tra tutta, evidentemente la squadra più sfortunata della serie A. Il saldo deve far riflettere, perché i bianconeri non sono sicuramente una squadra che entra poco in area avversaria o che concede molto, strano che ci siano stati così tanti episodi. Il dato statistico non può passare inosservato e chiede una domanda: c’è qualcosa sotto o è solo sfortuna? Risposta veramente difficile da dare”.