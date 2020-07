Under-Napoli accordo raggiunto ma Baldini blocca l’affare

Under-Napoli trattativa calda. Secondo le ultime voci accordo raggiunto tra De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani. L’affare è bloccato da Franco Baldini.

Cengiz Under e il Napoli avrebbero raggiunto l’accordo economico in vista della prossima stagione. La trattativa che potrebbe portare l’esterno offensivo della Roma, Under, a vestire la maglia del Napoli è entrata nella fase più calda . Il club partenopeo, complice le partenze più che probabili di esterni come Younes e Callejon, vuole chiudere diverse operazioni in entrata in quella posizione del campo. Nicolò Schira ha rivelato i retroscena della trattativa. L’esperto di calciomercato del quotidiano “IL GIORNALE” ha pubblicato un post sugli ultimi sviluppi dell’affare: “Il Napoli per Under, ha offerto alla Roma 25 milioni più bonus (da pagare in 4 rate). Il suo agente Ramadani ha raggiunto un accordo con De Laurentiis per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni netti a stagione. In questo momento l’affare Under-Napoli è bloccato da Franco Baldini che vuole più soldi per il turco”.



Nella giornata di oggi sulla trattativa Under-Napoli, sono arrivate anche le dichiarazioni di Misrad Turkan, stretto collaboratore di Fali Ramadan. Queste le sue parole a ntvspor.net: “Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo. L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui“.

Il Napoli non pensa solo a Under ma anche a Victor Osimhen. Nei giorni scorsi l’attaccante è stato in città, ha ammirato le bellezze della Campania e ha incontrato De Laurentiis, mettendo le basi per il futuro. Il club partenopeo ha la forte volontà di chiudere l’operazione, dal Lille è arrivata l’apertura a trattare. La novità riguarda la possibile contropartita tecnica, quell’Adam Ounas che già negli scorsi mesi ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Nizza. L’attaccante algerino aiuterebbe ad abbassare il costo dell’affare: il Lille valuta Osimhen 50 milioni.