Osimhen al Napoli: De Laurentiis vuole chiudere col Lille, la situazione

Continua la trattativa del Napoli per acqusitare Victor Osimhen, De Laurentiis ha l’accordo col giocatore prova a convincere il Lille.

Victor Osimhen al Napoli resta una possibilità più che concreta. Gli incontri con De Laurentiis e Gattuso hanno dissipato gli ultimi dubbi del calciatore che si è trovato benissimo nei pochi giorni passati in città.

Ora resta da trovare l’accordo con il Lille. La società di De Laurentiis vuole cercare di concludere l’affare il prima possibile, per evitare che si possano inserire prepotentemente altre big (piace a Liverpool e Inter ndr). Secondo quanto riporta Il Mattino ieri c’è stato un nuovo contratto tra il presidente della SSCN De Laurentiis e quello del Lille, Lopez. Il Napoli vuole inserire una contropartita tecnica come Younes o Ounas, ma l’offerta è stata declinata dal club francese. Altra proposta è quella di inserire almeno una variabile di quasi 5 milioni di euro, legata al ritorno in Champions League del Napoli.

Da questo punto di vista il Lille sembra non esere d’accordo e vuole solo soldi cash: 70 milioni di euro, questa la cifra chiesta da Lopez per cedere Osimhen al Napoli. Una cifra enorme, che gli azzurri avevano comunque messo in conto. Intanto il Napoli è forte di un contratto praticamente pronto con Osimhen, il club infatti è venuto incontro alle richieste del giocatore: 3,5 milioni di euro per 5 anni e 700 mila euro per gli agenti.