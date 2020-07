Milik vuole la Juve. Gattuso apre all’arrivo di una contropartita tecnica

Arek Milik è sempre più convinto di voler giocare nella Juventus nella prossima stagione, Gattuso accetta una contropartita tecnica.

Si intensificano le voci di un Milik sempre più vicino alla Juventus. Il calciatore ritiene quella bianconera la destinazione più adatta alle sue esigenze e spinge per poter andare a Torino. Il Napoli continua a chiedere 40-50 milioni di euro, pur sapendo che l’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021. La società di Agnelli vorrebbe inserire una contropartita tecnica, ma secondo quanto riferisce Tuttosport c’è un solo calciatore che Gennaro Gattuso accetterebbe di accogliere nella rosa.

Da Torino vogliono mettere sul piatto uno tra Romero o Pellegrini, si è parlato anche di Rugani, tutti calciatori in esubero che il Napoli non vuole. Gattuso, invece, apre alla possibilità che sia Bernardeschi il giocatore da inserire come contropartita tecnica. Solo in questo caso il Napoli potrebbe abbassare le pretese cash e quindi favorire la cessione del polacco che piace anche al Tottenham. Con l’inserimento di Bernardeschi il Napoli farebbe a meno di comprare un esterno di fascia e quindi si chiuderebbe il discorso che porta ad Under. Al momento il discorso è in piena evoluzione, ma sia il Napoli che la Juventus vogliono definire la situazione il prima possibile.