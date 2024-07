Ufficiale: Zirkzee al Manchester United, piaceva anche al Napoli

Joshua Zirkzee si trasferisce ufficialmente al Manchester United. Il Bologna incassa la clausola di 44 milioni. Il calciatore piaceva anche al Napoli.

Zirkzee al Manchester United

Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Joshua Zirkzee dal Bologna, pagando la clausola rescissoria di 44 milioni di euro. Questo trasferimento pone fine alle speculazioni sul futuro dell’attaccante olandese, che era stato oggetto di interesse da parte di diversi club, incluso il Napoli.

Il Bologna ha confermato la cessione con un comunicato ufficiale:

“Il Bologna FC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo”.

Zirkzee ha firmato un contratto con il Manchester United fino al 2029, con un’opzione per un ulteriore anno.

Le prime parole di Zirkzee da giocatore del Manchester United

L’attaccante olandese ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura:

“Dopo aver parlato con l’allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United. […] È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico”.

Il saluto emozionante di Zirkzee al Bologna

Zirkzee non ha dimenticato di ringraziare il Bologna e i suoi tifosi, condividendo un messaggio toccante su Instagram:

“Grazie. Non riesco veramente a trovare le parole per spiegare quanto siete importanti per me. Lo stadio, la città, la squadra, ma soprattutto il popolo avrà un posto speciale nel mio cuore. […] Ti amo, Bolo. Per sempre”.

L’interesse del Napoli e le alternative

Zirkzee era stato anche nel mirino del Napoli, il club di De Laurentiis non ha mai affondato il colpo. Secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il club partenopeo considerava l’olandese come una possibile soluzione per sostituire Victor Osimhen.

Marchetti aveva precedentemente dichiarato: “Zirkzee è al momento il sogno proibito di tutti, ed anche il Napoli è interessato. Tuttavia, la situazione contrattuale è particolare, con un’opzione complessa a favore del Bayern”.

Con Zirkzee ora diretto a Manchester, il Napoli dovrà concentrare i propri sforzi su altri obiettivi per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

