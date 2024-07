Napoli, Manna instancabile a Dimaro: telefonate continue

Giovanni Manna, DS del Napoli, lavora incessantemente durante il ritiro a Dimaro. Le giornate del dirigente sono un susseguirsi di telefonate.

Manna e il calciomercato del Napoli: attività frenetica a Dimaro

Il ritiro del Napoli a Dimaro nel 2024 vede Giovanni Manna protagonista indiscusso del calciomercato azzurro. Il giovane direttore sportivo, arrivato dalla Juventus, si distingue per la sua presenza costante e il suo lavoro instancabile a bordo campo, gestendo contemporaneamente acquisti e cessioni.

Riconoscibile per il suo abbigliamento formale – giacca e camicia nonostante il caldo trentino – Manna è una presenza fissa a bordo campo. Mentre i giocatori si allenano, il DS 35enne è impegnato in una maratona telefonica che sembra non avere fine, lavorando su molteplici fronti del calciomercato del Napoli.

Secondo quanto riporta il Mattino, la sua attività frenetica si traduce in un continuo andirivieni lungo la linea laterale, con il telefono sempre all’orecchio. Questo impegno costante sottolinea l’importanza e l’urgenza delle operazioni di mercato che il Napoli sta conducendo, sia in entrata che in uscita.

Tra le priorità di Manna c’è sicuramente lo sfoltimento della rosa: attualmente sono 28 i calciatori che si allenano a Dimaro, un numero destinato a diminuire con l’arrivo dei “big” a Castel di Sangro. Nomi come Natan, Juan Jesus e Cajuste potrebbero essere coinvolti in queste operazioni in uscita.

Tuttavia, aggiunge il Mattino, l’attività di Manna non si limita alle cessioni. Il DS è costantemente al lavoro per rinforzare la squadra con nuovi acquisti mirati, in linea con le richieste dell’allenatore e le ambizioni del club.

L’impegno di Manna riflette la complessità e l’importanza di questa fase per il futuro del Napoli. Le decisioni prese in queste settimane avranno un impatto significativo sulla composizione della squadra e sulle sue prospettive per la prossima stagione, sia in campionato che nelle competizioni europee.

