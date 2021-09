SKY – Udinese-Napoli, Spalletti ha un solo dubbio: Le ultime sulla formazione

Udinese-Napoli chiude la quarta giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti con una vittoria si ritroverebbe sola in vetta alla classifica.

Viaggia a ritmo spedito il Napoli di Luciano Spalletti, a punteggio pieno come Roma e Milan. Grande entusiasmo in casa partenopea, soprattutto per la vittoria contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato.

Secondo la redazione sportiva di Sky: “Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, adotterà qualche cambio rispetto alla sfida di Europa League contro il Leicester, come Manolas (ma anche Rrahmani è in corsa) e il rientrante Mario Rui in una difesa completata da Di Lorenzo e Koulibaly. Ospina confermato tra i pali, così come Fabian Ruiz-Anguissa come diga di centrocampo. Sulla trequarti, Politano è in vantaggio su Lozano per giocare insieme a Zielinski e Insigne nel trio alle spalle di Osimhen“.

UDINESE-NAPOLI: PROBABILE FORMAZIONE

Sky sport aggiunge: “Luciano Spalletti ritrova Meret: il portiere della Nazionale italiana è tornato nell’elenco dei convocati ma partirà dalla panchina. Non ci saranno invece Lobotka, Mertens e Ghoulam che non prenderanno parte alla trasferta friulana. Solito 4-3-3 per l’allenatore azzurro, con Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui e uno tra Rrhamani e Manolas che formeranno la linea difensiva davanti a David Ospina. A centrocampo Zielinski non è al top e qualora non dovesse farcela toccherà ad Elmas affiancare Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Osimhen e Insigne sono certi di un posto da titolare”.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

