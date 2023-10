TUTTOSPORT – Povera Italia. Scommesse: Tonali e Zaniolo dopo Fagioli

Tuttosport ha dedicato ampio spazio in prima pagina allo scandalo scommesse che, dopo Fagioli, ha coinvolto anche Zaniolo e Tonali.

Nell’edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con un caso che sta scuotendo il calcio italiano: lo scandalo scommesse che coinvolge i nazionali Tonali e Zaniolo. Il quotidiano titola senza mezzi termini: “Povera Italia. Scommesse: Tonali e Zaniolo dopo Fagioli, Forze dell’Ordine a Coverciano, i due azzurri lasciano il ritiro”, riflettendo l’amarezza e lo sconcerto dei tifosi di fronte a questo nuovo episodio che getta un’ombra sul calcio nazionale.

In un angolo prominente della pagina principale, Tuttosport dedica spazio anche ai finalisti del Golden Boy. “Bellingham e i Fratelli d’Oro: Marotta Anima lo Show”, recita il titolo, evidenziando i giovani talenti che stanno emergendo nel panorama calcistico internazionale.

Nella sezione inferiore della prima pagina, l’attenzione si sposta su Juventus e Torino. “Vlahovic, Meno Male: Due Gol per il Milan”, riporta il quotidiano. Inoltre, c’è un’analisi dettagliata su come Juric stia apportando cambiamenti significativi al Torino in vista delle prossime sfide, con particolare attenzione a come si prepara per affrontare Zapata e la sua squadra.

