Thiago Motta rifiutò il Napoli, il retroscena di Gazzetta: “Una frase di ADL lo fece scappare”

La Gazzetta dello Sport ha svelato un particolare retroscena sul perchè il tecnico Thiago Motta abbia deciso di rifiutare il Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha rifiutato l’offerta di allenare il Napoli. Un articolo esclusivo pubblicato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a firma di Maurizio Nicita, svela dei retroscena sul suo incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Una scelta, quella di Motta, che fa luce sulla situazione attuale del club partenopeo, e ci aiuta a capire, per certi versi, anche il rifiuto da parte di Antonio Conte.

Durante il ‘casting0 di selezione del successore di Luciano Spalletti, Thiago Motta ha posto una domanda chiave a Aurelio De Laurentiis: “Chi è il direttore sportivo?”. La risposta del presidente del Napoli, “Ci sono io, non ti basto?”, ha sorpreso Motta e lo ha portato a prendere una decisione importante: restare a Bologna invece di accettare l’opportunità di allenare i campioni d’Italia.

Un episodio che, insieme al rifiuto di Antonio Conte, solleva interrogativi significativi sul futuro del Napoli. La Gazzetta dello Sport si interroga sul motivo per cui allenatori di calibro come Motta e Luis Enrique abbiano declinato l’offerta. Nel corso di una discussione tenutasi martedì alla Luiss, De Laurentiis ha ammesso che sia Motta che Luis Enrique erano nella sua lista dei desideri. Questi rifiuti, oltre a essere un colpo all’ego di altri allenatori come Rudi Garcia, sollevano domande fondamentali sul progetto del Napoli e sulle strategie adottate dalla dirigenza.