Moggi: “Conte non verrà mai a Napoli, mi ha rivelato perchè ha rifiutato”

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rivelato perché Antonio Conte ha rifiutato l’offerta del Napoli.

Ultime notizie calcio Napoli. Antonio Conte, l’allenatore che molti tifosi del Napoli speravano potesse prendere le redini della squadra, non sarà mai alla guida dei partenopei. A rivelarlo è stato Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, durante un’intervista rilasciata all’emittente 7 Gold.

Il ‘No’ di Conte al Napoli

Secondo Moggi, Conte non ha mai avuto un incontro formale con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Antonio Conte mi ha detto che non ha avuto nessun incontro con De Laurentiis, ma solo una telefonata. E vi posso dire con certezza che Conte non andrà mai al Napoli; sta fermo per volontà propria, non se la sente“, ha dichiarato Moggi.

Moggi rivela le Ragioni di Conte

Moggi ha aggiunto che la decisione di Conte è stata influenzata da fattori personali. “Dopo la morte di Ventrone, Conte ha maturato la voglia di riposare e direbbe di no a tutti“, ha spiegato l’ex dirigente.

Critiche a De Laurentiis

Moggi non ha risparmiato critiche al presidente del Napoli, sottolineando che il vero errore è stato quello di non trattenere Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. “De Laurentiis avrebbe dovuto insistere per tenere sia l’allenatore che il Direttore Sportivo, ma ha deciso di lasciarli andare“, ha detto Moggi.

Il Futuro di Osimhen

Infine, Moggi ha toccato il tema del futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli. “Il futuro del nigeriano sarà lontano da Napoli. Nella prossima stagione approderà in un altro club“, ha concluso.