Conte al Napoli a Novembre? ADL Prepara un Contratto Triennale da 24-27 Milioni – IL GIORNALE

Secondo Il Giornale, Aurelio De Laurentiis è pronto a offrire un contratto triennale da 24-27 milioni di euro ad Antonio Conte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il sogno di vedere Antonio Conte in panchina per il Napoli potrebbe non essere del tutto svanito. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a offrire un contratto triennale da 8-9 milioni di euro a stagione all’ex allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana.

La Deadline di Novembre

Rudi Garcia, l’attuale allenatore del Napoli, avrebbe almeno altre tre partite per consolidare la sua posizione: contro Verona, Union Berlino e Milan. Tuttavia, la sosta di metà novembre potrebbe essere il momento ideale per l’arrivo di Conte, con De Laurentiis che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Parla Angelo Alessio

Angelo Alessio, ex collaboratore di Conte, ha condiviso le sue opinioni in un’intervista con TvPlay.it. “Antonio ha manifestato la volontà di restare fermo un anno, valutando poi la migliore opportunità. Napoli è in un momento particolare, ma per far entusiasmare Antonio, ci deve essere un progetto di un certo tipo,” ha detto Alessio.

Squadra e Tattica

Alessio ha anche sottolineato che Conte è flessibile dal punto di vista tattico e che l’obiettivo deve essere vincere, non solo competere per le prime posizioni. Ha inoltre elogiato la forza di carattere di Osimhen, affermando che potrebbe essere esaltato ancor di più sotto la guida di Conte.

Il Fattore Ingegno

“Magari si può trattare sull’ingaggio, ma non rappresenta un ostacolo. La cosa più importante è capire il progetto e la volontà di Conte,” ha aggiunto Alessio, sottolineando che il campionato è ancora lungo e che il Napoli ha tutte le carte in regola per competere per lo Scudetto.