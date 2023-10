Napoli, De Laurentiis-Garcia: colloquio a Castel Volturno, la richiesta del presidente

Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’allenatore Rudi Garcia a Castel Volturno, chiedendo una reazione immediata per invertire la crisi di risultati.

CALCIO NAPOLI. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è presente da questa mattina presso il centro tecnico di Castel Volturno. Obiettivo confrontarsi da vicino con l’allenatore Rudi Garcia dopo un avvio di stagione deludente.

Secondo quanto riportato, c’è stato un primo colloquio tra De Laurentiis e Garcia nel quale il presidente ha chiesto una reazione immediata alla squadra per invertire il momento negativo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi confronti anche con i giocatori.

De Laurentiis ha spiegato a Garcia che serve un cambio di rotta dopo i passi falsi in Serie A. Vuole sentire dal tecnico e dai leader dello spogliatoio come intervenire per risollevare la stagione.

Il processo di analisi della crisi durerà almeno fino al rientro degli 11 nazionali la prossima settimana. De Laurentiis è presente a Castel Volturno per vivere da vicino questa fase delicata.