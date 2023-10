Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: confronto con Garcia e telefonata a Di Lorenzo

Aurelio De Laurentiis, a Castel Volturno per un confronto con l’allenatore Rudi Garcia e telefona al capitano Giovanni Di Lorenzo.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non perde tempo e si fa vedere a Castel Volturno. L’obiettivo è un confronto diretto con l’allenatore Rudi Garcia e, nonostante l’assenza del capitano Giovanni Di Lorenzo, impegnato con la Nazionale, il presidente ha deciso di sentirlo telefonicamente.

Un Confronto Necessario

Secondo quanto riportato da La Repubblica, De Laurentiis ha sottolineato la necessità di una “reazione immediata” dopo un inizio di stagione deludente. Il presidente ha avuto un colloquio con Garcia e nei prossimi giorni avrà incontri anche con i giocatori per “tastare il polso” della situazione.

Squadra Ridotta, ma Impegnata

Al momento, il gruppo di giocatori presenti al Training Center è ridotto a causa delle convocazioni per le Nazionali. Tuttavia, il “processo” interno al Napoli continuerà almeno fino alla prossima settimana. Nel frattempo, De Laurentiis ha già avuto un confronto telefonico con Di Lorenzo e seguirà la squadra nella trasferta del 21 ottobre a Verona.

In Gioco la Qualificazione in Champions

Il quinto posto attuale in classifica Serie A mette a rischio la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Per questo, è fondamentale invertire la rotta il prima possibile, recuperando posizioni e credibilità nel campionato.

La visita di De Laurentiis a Castel Volturno e la chiamata a Di Lorenzo dimostrano un presidente attivo e determinato a cambiare le sorti della squadra. Con la Champions League come obiettivo, ogni mossa è cruciale e il presidente sembra essere ben consapevole di questa urgenza.