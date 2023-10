De Laurentiis a Castel Volturno: Confronto con Garcia e la Squadra

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato al centro tecnico di Castel Volturno per incontrare l’allenatore Rudi Garcia e i giocatori.

CALCIO NAPOLI. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis nella mattinata di oggi si è recato a sorpresa presso il centro tecnico di Castel Volturno. L’obiettivo è quello di incontrare l’allenatore Rudi Garcia e i giocatori del Napoli non impegnati con le nazionali.

La Ricerca della Soluzione Ideale

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato come De Laurentiis fosse orientato verso una “riflessione profonda, ampia e totale” per trovare la soluzione ideale alla guida tecnica della squadra. Inizialmente, sembrava che Antonio Conte, già corteggiato nel 2018, potesse essere l’uomo giusto per il ruolo. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto.

Fiducia Rinnovata in Garcia

Nonostante le speculazioni, De Laurentiis è pronto a rinnovare la sua fiducia in Rudi Garcia. “Non c’è un piano B dietro Conte. Si va avanti con Garcia. Ci sarà lui a Verona“, ha dichiarato Modugno.

Sostegno e Aiuto

Il presidente ha convocato tutti i leader della squadra, a partire da Di Lorenzo, per esprimere il suo sostegno e offrire aiuto in questo momento delicato. “È un momento difficile, totale, perciò c’è qui De Laurentiis a Castel Volturno per esprimere sostegno e dare aiuto”, ha aggiunto l’inviato di Sky Sport.

Doppia Seduta di Allenamento

Nonostante l’assenza di 12 giocatori convocati per le Nazionali, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento. De Laurentiis è arrivato stamattina e ora tutti sono negli spogliatoi e nelle stanze del centro sportivo, alla ricerca di una soluzione per il futuro.

De Laurentiis a Castel Volturno

La visita di De Laurentiis a Castel Volturno segna un momento cruciale per il Napoli. Con la fiducia rinnovata in Garcia, il club sembra aver fatto una scelta chiara. Ora, il focus è sul rafforzamento del gruppo e sulla preparazione per gli impegni futuri.