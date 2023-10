De Laurentiis Chiede Aiuto ai Giocatori: Retroscena Napoli Dopo il No di Conte

Dopo il rifiuto di Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si rivolge direttamente ai giocatori per cercare di risolvere i problemi della squadra.

CALCIO NAPOLI. Dopo il rifiuto definitivo di Antonio Conte di prendere le redini del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di agire direttamente, rivolgendosi ai giocatori della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha preso il suo smartphone e ha iniziato a fare telefonate ai leader della squadra, i cosiddetti “Saggi” istituiti da Rudi Garcia.

“Ha spiegato che Garcia sarebbe rimasto; ha chiesto l’umore della squadra nei suoi confronti; e soprattutto ha invocato l’aiuto dei giocatori,” riporta il quotidiano. Questo intervento diretto del presidente arriva dopo che lo stesso aveva espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per le prestazioni della squadra sotto la guida di Garcia.

Problemi da Risolvere

De Laurentiis è ben consapevole delle difficoltà che la squadra sta attraversando. Ha notato le proteste dei giocatori come Kvara e Politano dopo le sostituzioni e ha assistito alla sfuriata di Osi a Bologna. Il presidente è in contatto con il ds Meluso e con l’uomo mercato Micheli e conosce bene la situazione nello spogliatoio.

La Voglia di Vincere

Il Corriere dello Sport aggiunge che la squadra è unita nella volontà di vincere. Nonostante le critiche mosse da Garcia, i giocatori del Napoli hanno dimostrato impegno in ogni partita. “Manca aggressività,” ha detto Garcia, ma i giocatori come Osimhen continuano a lottare fino all’ultimo minuto.

In sintesi, dopo il no di Conte, De Laurentiis ha deciso di rivolgersi direttamente ai giocatori per cercare di cambiare le sorti della squadra. Con Garcia confermato alla guida, il presidente invoca l’unità e l’impegno da parte di tutti per superare questo momento difficile.