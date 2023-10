De Laurentiis voleva solo Conte: Rifiuta tutte le opzioni per la Panchina del Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva gli occhi puntati solo su Antonio Conte per la panchina azzurra, ignorando altre opzioni.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva una sola figura in mente per la panchina del Napoli: Antonio Conte. Nonostante una lista di candidati che includeva nomi come Lopetegui, Tudor e Gallardo, De Laurentiis non ha mai realmente considerato altre opzioni. Questo è quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La lista dei candidati proposti Lopetegui, Tudor e Gallardo, un’idea del ds Meluso, non è stata mai realmente aperta da De Laurentiis: voleva Conte e soltanto lui,” sottolinea il quotidiano sportivo.

Durante una conference call tenutasi ieri pomeriggio, Antonio Conte ha ribadito la sua decisione di non interrompere il suo anno sabbatico. Nonostante la stima reciproca e un progetto sportivo che avrebbe potuto essere modellato a sua immagine e somiglianza, il tecnico salentino ha espresso la sua ferma volontà di trascorrere ancora qualche mese con la sua famiglia e lontano dagli stress legati alla carriera di allenatore. Inoltre, Conte preferirebbe iniziare una nuova avventura in estate, piuttosto che subentrare a stagione in corso.

“Non sono bastati la stima reciproca e il programma sportivo che poteva svilupparsi a sua immagine e somiglianza per convincere Antonio Conte a interrompere l’anno sabbatico,” riporta il Corriere dello Sport.