Caos Napoli, Meluso potrebbe salutare. Spunta un nome che fa rumore

Caos in casa Napoli oltre ai dubbi su Rudi Garcia, emergono anche incertezze sull’operato del ds Mauro Meluso.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli potrebbe affrontare significative modifiche nel suo organigramma alla ripresa del campionato. Non solo persistono i dubbi su Rudi Garcia, ma anche sul direttore sportivo Mauro Meluso, ex Lecce e Spezia. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, sta valutando diverse opzioni, anche per quanto riguarda il mercato dei dirigenti.

Un Nome che Fa Rumore

Il nome che sta emergendo è quello di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e recentemente condannato a 30 mesi di inibizione dalla Corte federale per il caso delle plusvalenze. Paratici, che era CFO del Tottenham, ha ottenuto risultati discreti con la squadra di Postecoglou, che ha recentemente battuto il Luton in Premier League con una formazione composta in gran parte da giocatori acquisiti sotto la sua gestione.

“Nulla vieterebbe di inserirlo come figura interna, come consulente o con un escamotage del genere,” riporta Enrico Camelio di Radio Radio. In questo contesto, non è detto che Meluso debba necessariamente fare spazio a Paratici, dato che quest’ultimo non potrebbe ufficialmente sostituirlo per diversi mesi a causa della sua inibizione.