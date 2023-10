Napoli, Bargiggia: “De Laurentiis tenta l’ultimo assalto per Conte”

Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, in caso di esonero di Garcia il presidente proverà ancora a convincere Antonio Conte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In caso di esonero di Rudi Garcia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tenterà un ultimo disperato assalto per portare sulla panchina azzurra Antonio Conte. Lo ha rivelato il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia.

Le prossime partite saranno decisive per il futuro di Garcia. Se i risultati non dovessero arrivare, il patron proverebbe nuovamente a convincere Conte, nonostante sappia che si tratta di una pista molto difficile.

In alternativa si fa il nome di Igor Tudor, anche se in società c’è chi mette in guardia De Laurentiis, ritenendo il croato più un traghettatore che un profilo per aprire un nuovo ciclo.

Bargiggia conferma come Conte sia il grande obiettivo di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Nonostante i ripetuti rifiuti, il presidente tenterà il tutto per tutto pur di portare il salentino all’ombra del Vesuvio in caso di esonero di Garcia. Missione difficilissima.