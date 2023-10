Napoli, il futuro di Garcia in Bilico Dopo il Summit di Castel Volturno: 3 richieste di De Laurentiis

Dopo un summit durato sei ore a Castel Volturno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato la sua fiducia a tempo nell’allenatore Rudi Garcia.

Ultime notizie calcio Napoli. Dopo aver trascorso l’intera giornata a Castel Volturno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato in serata il centro sportivo.

Lungo summit tra De Laurentiis, l’allenatore Rudi Garcia, il capo scouting Maurizio Micheli e il ds Mauro Meluso. Presente anche l’agente Mario Giuffredi.

Fiducia a Tempo per Garcia

De Laurentiis ha confermato la sua “fiducia a tempo” nell’allenatore francese. Le prossime tre partite contro Verona, Union Berlino e Milan saranno decisive per il futuro di Garcia alla guida della squadra partenopea. Il presidente si aspetta tre vittorie e uno spogliatoio unito, mettendo così una pressione considerevole sull’ex allenatore della Roma.

Le Richieste del Presidente

Il presidente ha fatto tre richieste specifiche a Garcia e alla squadra:

Tre vittorie nelle prossime tre partite. Eliminare gli errori marchiani che hanno caratterizzato alcune delle recenti prestazioni. Evitare reazioni spropositate da parte dei giocatori, che non saranno più tollerate.

Atmosfera Serena, ma con Aspettative Alte

Secondo il giornalista Luca Cerchione, l’atmosfera è tornata serena in casa Napoli dopo il summit. Tuttavia, De Laurentiis ha reso chiaro che si aspetta una svolta da parte del tecnico e dei calciatori. La presenza di Mario Giuffredi, procuratore di diversi giocatori, ha contribuito a distendere gli animi.

Occhi puntati sul Napoli

Il Napoli si trova in un momento delicato della stagione, con un allenatore che ha ricevuto una “fiducia a tempo” e un presidente che ha imposto aspettative molto alte. Le prossime partite saranno cruciali non solo per il futuro di Rudi Garcia ma anche per l’intera squadra. Ora più che mai, gli occhi sono puntati sul Napoli per vedere se riusciranno a rispettare le alte aspettative del loro presidente.