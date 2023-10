Castel Volturno, il Napoli si allena con la presenza di ADL: clima sereno, azzurri sorridenti

Il Napoli ha condotto la consueta sessione d’allenamento a Castel Volturno con la presenza del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis.

Consueto allenamento per il Napoli al cento tecnico di Castel Volturno, dove si è tenuta una doppia sessione di allenamento sotto l’occhio vigile di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha visitato il centro sportivo del club per un incontro con Rudi Garcia, i suoi collaboratori e per mostrare solidarietà ai giocatori. Nonostante l’assenza dei calciatori impegnati con le nazionali, l’atmosfera non era troppo tesa, con i giocatori che sembravano reattivi e concentrati, come dimostrano le foto pubblicate dalla SSC Napoli.

Gli Umori dei Giocatori e di Rudi Garcia

I giocatori hanno dimostrato di essere responsivi alle indicazioni del tecnico Garcia. Alcuni di loro sono apparsi sorridenti e sereni durante l’allenamento. Attualmente, non ci sono segni di malcontento per la conferma del tecnico francese. C’è una chiara volontà da parte di tutti di lavorare insieme per il bene del Napoli, un segnale di unità e determinazione.

Garcia ha assicurato a De Laurentiis il massimo impegno per risollevare la squadra già dalla prossima trasferta a Verona. Inoltre, il presidente ha ribadito al gruppo l’importanza di evitare reazioni inconsulte in caso di sostituzioni durante le partite. Questo chiaro messaggio sembra aver rafforzato la determinazione della squadra nel lavorare insieme per ottenere risultati positivi.