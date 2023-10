Di Natale: “Giocare a Napoli non è facile, ho preferito esserne tifoso”

In un’intervista a Tuttosport, Antonio Di Natale ha rivelato perché ha preferito essere un tifoso del Napoli piuttosto che giocarci.

Antonio Di Natale, leggenda dell’Udinese, ha aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva a Tuttosport, parlando della sua decisione di non giocare mai per il Napoli, nonostante l’amore per la sua città natale. “Giocare a Napoli non è facile, specie se sei napoletano: soffri di più quando le cose vanno male. È una maglia pesante da indossare per chi è nato e cresciuto lì. Ho preferito esserne tifoso, e lo sono tuttora”, ha confessato Di Natale.

Parlando del trionfo del Napoli in Serie A, Di Natale ha elogiato il tecnico Luciano Spalletti, con cui ha avuto un legame speciale fin dai tempi dell’Empoli: “Sapevo che il mister avrebbe vinto il campionato. È un grande allenatore, ha occhi ovunque, sta 24 ore sul campo per curare ogni singolo particolare. Vederlo vincere a Napoli per me è stato speciale. Merito suo, dello staff e della società: tutti insieme hanno fatto un lavoro eccezionale”, ha concluso con entusiasmo.