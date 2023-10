TUTTOSPORT – “Il Napoli ha orgoglio, il Real i fenomeni”

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, vinta dei blancos per 3-2.

Nella sfida della seconda giornata del gruppo C di Champions League contro il Real Madrid, il Napoli ha messo in campo un’eccezionale prestazione di personalità e carattere. Nonostante la sconfitta per 3-2, la squadra azzurra ha attirato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, compreso l’iconico Maradona, che ha elogiato l’impegno e la dedizione dei giocatori.

A siglare il primo gol e a rompere il ghiaccio è stato un superlativo Ostigard con un colpo di testa che ha fatto letteralmente esplodere il Maradona. Il Real ha risposto con una fiammata, ma il Napoli non si è arreso. Zielinski ha pareggiato con un calcio di rigore, mettendo a segno il 2-2. Tuttavia, una straordinaria invenzione di Valverde ha permesso al Real Madrid di segnare il gol decisivo, ma ciò non ha tolto al Napoli l’onore di essere stato protagonista in una partita di alto livello.

Una prova di carattere che non è sfuggita di certo all’edizione odierna di Tuttosport che in prima pagina scrive: “Il Napoli ha orgoglio, il Real i fenomeni. Le magie di Vinicius, Bellingham e Valverde (autogol di Meret) vanificano il vantaggio e poi la rimonta degli azzurri: 2-3” “.

