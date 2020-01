Tonelli alla Sampdoria potrebbe clamorosamente saltare. Aurelio De Laurentiis cambia la richiesta e chiede il prestito oneroso.



Sembrava tutto fatto per il ritorno di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Il club blucerchiato pensava di avere già ieri mattina il calciatore del Napoli a Genova, per il penultimo allenamento settimanale prima della sfida contro il Brescia.

In realtà la trattativa ha subito uno stop inatteso. Tonelli ha messo la Sampdoria in cima alle preferenze, ma la volontà del giocatore, come spiega Sky sport 24si è scontrata con le questioni di mercato.

Il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis sembra aver cambiato idea nelle ultime ore. Stando alle ultime notizie, il Napoli non è più interessato ad un prestito gratuito.

De Laurentiis ha modificato la richiesta, esigendo un prestito oneroso. La questione starebbe così rallentando la fumata bianca.

Se si dovesse trovare un accordo comunque è plausibile che Tonelli possa salire sull’aereo già questa sera, in modo da prendere parte già domani al primo allenamento con la nuova squadra.

Secondo Sky Sport: “Il Napoli ha detto di no anche al Genoa per Luperto e arriverà a breve il rinnovo“.