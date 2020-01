Sky. Tonelli lascia il Napoli, torna alla Sampdoria

Fatta per il ritorno di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, sono previste per domani le firme.

Ormai ai margini del Napoli, Lorenzo Tonelli è pronto a tornare alla Sampdoria, dove è già stato in prestito l’anno scorso. A riportarlo è ‘Sky Sport’. I doriani hanno perso Alex Ferrari per infortunio e sono alla caccia del difensore. Attese per oggi le firme.

Anche Amin Younes può lasciare il Napoli in questa sessione di mercato per fare ritorno in Germania. L’ex Gladbach e Ajax piace al Werder Brema e al Colonia, pronte a metter sul piatto 7 milioni di euro.