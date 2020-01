Napoli, Mertens salta anche la Lazio. Ecco quando sarà disponibile

Napoli, Mertens salta anche la Lazio. L’attaccante belga potrebbe ritornare per la sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio.

Dries Mertens salta anche la Lazio. L’attaccante belga potrebbe ritornare in campo per la sfida contro la Fiorentina al San Paolo il 18 Gennaio.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, è sbarcato in Italia Diego Demme, centrocampista classe 91 acquistato per 12 milioni dal Lipsia. Demme dopo le visite mediche e la firma sarà a disposizione di Gennaro Gattuso.

Proseguono le trattative per Lobotka, il Celta Vigo ha trovato il sostituto dello slovacco, ma Giuntoli tiene sempre viva la pista Seri, per il quale è pronta un’offerta superiore ai 15 milioni.

Nella giornata di giovedì sono attesi nuovi contatti, soprattutto è attesa la risposta definitiva del Celta per Lobotka.

A Castel Volturno però l’infermeria non si svuota. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport, Dries Mertens salta anche la Lazio.

L’attaccante è volato in Belgio nei giorni scorsi dai fisioterapisti di fiducia per rimettersi al top. Una settimana in più di cure in patria. È quello che ha ottenuto come permesso dal club Dries Mertens, alle prese con vecchi problemi a un adduttore.

Dunque l’attaccante azzurro più prolifico (118) gol, dopo aver saltato l’Inter non sarà disponibile sabato con la Lazio e anche martedì 14 in Coppa Italia (ottavi di finale) contro il Perugia.

Se «Ciro» Mertens sarà guarito dai suoi fisioterapisti di fiducia lo rivedremo pronto per la partita sempre al San Paolo sabato 18 con la Fiorentina, cui segnò il primo gol stagionale degli azzurri.

Il rientro potrebbe essere previsto tra 10 giorni per la sfida contro la viola, in programma sabato 18 gennaio al San Paolo. Tra Lazio e Perugia, toccherà a Milik e compagni non far rimpiangere il belga.

Il 2020 del Napoli è iniziato dunque con due brutte notizie: la sconfitta in casa contro l’Inter e l’infortunio di Dries Mertens, che ha dovuto saltare la sfida contro i nerazzurri. E dovrà anche alzare bandiera bianca per la sfida contro la Lazio.