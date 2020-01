Foto – Demme in Italia, Lobotka superati i problemi. Ecco quanto investirà il Napoli

Demme è in Italia, sbarcato all’aeroporto di Fiumicino per sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart. Per il Napoli si sblocca anche Lobotka.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’acquisto di Diego Demme. Il calciatore è appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino a Roma, dove domani sosterrà le visite mediche. Il calciatore è costato 10 milioni più 3 di bonus che saranno versati al Lipsia, squadra in cui ha militato il calciatore. Demme in Italia è sbarcato intorno alle 23 di mercoledì 8 gennaio, ma non ha voluto ancora parlare. Gennaro Gattuso ha il suo primo rinforzo in mediana, un calciatore che ha tanta quantità ed ha proprio nel tecnico dei partenopei il suo idolo. Probabilmente Napoli era nel destino di Demme che solo lo scorso dicembre aveva visitato la città, facendosi una foto sul lungomare di Mergellina. Inoltre in un’intervista parlando dell’Italia aveva detto che gli piaceva il “cibo, Napoli e l’espresso”.

Demme in Italia: le ultime notizie su Lobotka

Demme è già in Italia ma presto potrebbe raggiungerlo anche Stanislav Lobotka. Il Celta Vigo ha finalmente trovato il sostituto del centrocampista slovacco, ultimo tassello per dare il via alla cessione del calciatore. Il Napoli ha messo sul piatto circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Tra Demme e Lobotka il Napoli in questo mercato invernale ha già investito oltre i 30 milioni di euro. Cifra che potrebbe crescere dato che agli azzurri serve anche un terzino sinistro, visto che Ghoulam non offre più certezze e Mario Rui non potrà giocarle tutte da titolare. Con l’arrivo di Demme e Lobotka in maglia azzurra si darà il via alla cessione in B di Gianluca Gaetano. Il giovane talento azzurro piace a molte squadre di B. La società è pronta a lasciarlo partire, ma solo in prestito. L’obiettivo è farlo crescere e riportarlo alla casa madre.

Fonte immagini: Sky Sport