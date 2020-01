Curiosità: Demme a Mergellina. Tifosi sui social: “Vieni a Napoli”

Diego Demme è sempre più vicino al Napoli. C’è la curiosità di Demme a Mergellina in una foto postata il a dicembre su instagram.

Demme a Margellina è una curiosità che sta facendo scatenare i tifosi del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, tanto che si parla di un doppio colpo con Stanislav Lobotka. Lo scorso 28 dicembre il centrocampista di origini italiane, con padre calabrese, Demme ha pubblicato su Instagram una foto registrandosi presso il lungomare di Mergellina. Una zona fantastica della città di Napoli in cui molto probabilmente il calciatore è venuto a trascorrere qualche giorno di vacanza. La foto sta facendo comunque il giro del web, dato che il centrocampista ora è stato accostato agli azzurri con una trattativa che sembra pronta ad essere chiusa. Il Napoli offre 13 milioni di euro tra fissi e bonus e 4 anni di contratto al calciatore.

Demme a Mergellina: tifosi scatenati

Il calciomercato in entrata del Napoli potrebbe portare anche Stanislav Lobotka. Il club azzurro sta cercando in ogni modo di chiudere la trattativa con il Celta Vigo, aumentando ulteriormente l’offerta. Venti milioni complessivi più bonus, questa potrebbe essere la formula giusta tanto che si parla di una chiusura imminente. Oltre a Lobotka ci sarebbe anche Diego Demme, che da Stefano Bizzotto viene definito come un centrocampista in grado di saper fare tante cose buone a centrocampo. Demme era a Mergellina durante le vacanze natalizie, la foto postata su Instagram sta ricevendo centinaia di commenti. Sono tanti i tifosi che scrivono: “Vieni a Napoli“, oppure “Diego vieni nella tua Napoli“. Il nome di Demme non è casuale, il padre calabrese di origini lo ha chiamato in quel modo in onore di Diego Armando Maradona. Altro nome che accostato a Napoli fa sempre un grande effetto.