Pedullà: “Napoli, doppio colpo Demme e Lobotka”. Azzurri scatenati

Il Napoli chiude un doppio colpo: Demme e Lobotka sono in arrivo, lo fa sapere Alfredo Pedullà tramite il suo sito ufficiale.

Il calciomercato in entrata del Napoli potrebbe subire una improvvisa accelerazione. Il Napoli è pronto a chiudere un doppio colpo con Demme e Lobokta. Lo riferisce l’esperto di mercato Alfedo Pedullà. La notizia dell’avvicinamento della SSCN a Diego Demme si era diffusa già in mattinata, con il calciatore del Lipsia che sarebbe pronto a sposare la causa azzurra. La squadra tedesca di proprietà del colosso Red Bull sta lottando ai vertici della Budesliga, ma l’offerta del Napoli ha trovato il placet del calciatore. Il centrocampista di origini italiane, con il padre calabrese tifoso del Napoli, piaceva anche alla Fiorentina in estate. Ora il Napoli è “a un passo: operazione da 10 milioni più 2 (massimo) 3 milioni di bonus” fa sapere Alfredo Pedullà. Al centrocampista classe ’91 viene offerto un contratto di 4 anni e mezzo.

Doppio colpo Demme e Lobotka: le cifre

Il Napoli ha ricevuto garanzie anche per Stanislav Lobotka. Giuntoli ha dato un ultimatum al Celta Vigo: o si chiude entro sabato oppure la trattativa salta definitivamente. Il club galiziano sa che il calciatore vuole vestire l’azzurro e sembra orientato a rompere gli indugi, cedendo il cartellino del giocatori. La società partenopea ha messo sul piatto i 20 milioni richiesti dal Celta e quindi la trattativa per Lobotka si potrebbe chiudere addirittura entro 48 ore. Doppio colpo Demme e Lobotka vicino ad essere concluso, con Gattuso che avrebbe due metodisti per il suo gioco delle coppie. In questo modo gli azzurri avrebbero sette centrocampisti di ruolo, con Gianluca Gaetano che insieme ad altri quattro potrebbe essere ceduto. Per il giovane centrocampista azzurro si parla di interessamenti in Serie B, il Napoli è pronto a cederlo ma solo in prestito per fargli trovare continuità.