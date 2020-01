Demme e Lobotka: Napoli sogna il doppio colpo. Un indizio fa sperare

Demme e Lobotka, l’accoppiata che può far sorridere il Napoli e Gennaro Gattuso. Secondo Il Mattino possono arrivare entrambi.

Le ultime notizie di calciomercato del Napoli parlano di un Diego Demme in entrata. Il calciatore del Lipsia per il quale gli azzurri hanno offerto 16/18 milioni di euro. Centrocampista centrale rappresenta sia un’alternativa a Stanislav Lobotka, ma anche un suo sostituto. Demme e Lobotka potrebbero anche arrivare insieme in maglia azzurra, a riferirlo è Il Mattino nella sua edizione odierna. Gennaro Gattuso è stato chiaro vuole giocare con le coppie, quindi al Napoli servirebbero due registi davanti alla difesa. Il tecnico azzurro considera Gianluca Gaetano uno che può ricoprire quel ruolo, ma non è di certo un play in tutto e per tutto. Inoltre fino ad ora, nonostante l’emergenza, non gli è stato concesso nemmeno un minuto. Quindi in mezzo al campo oltre Lobotka ci sarebbe l’esigenza anche di un altro acquisto.

Demme e Lobotka: un alleato per il Napoli

Le trattative di mercato del Napoli sono sempre molto complesse, come confermano le ultime notizie sull’acquisto del centrocampista slovacco dal Celta Vigo. Demme e Lobotka sono comunque un’opportunità che la SSCN vuole cogliere. Per il Napoli ci sono due alleati, uno è proprio Lobotka che oramai da tempo ha manifestato la sua volontà di vestire la maglia azzurra, facendolo capire anche attraverso indizi social. L’altro è Ramadani, uno che “nel Napoli pesa tanto: Koulibaly e Maksimovic sono suoi assistiti” scrive Il Mattino. Secondo il quotidiano napoletano la società partenopea ha già il sì del calciatore. Il Lipsia sta lottando per lo scudetto in Germania ma “l’idea di Napoli e dell’Italia è molto attraente. Demme è quel profilo più esperto da affiancare a Lobotka, ma anche per mettere pressione al Celta che tergiversa“. Per Demme c’è un contratto di quatto anni e mezzo a due milioni di euro.