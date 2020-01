Bizzoto su Demme: “Canta e porta la croce, vi dico tutto”

Diego Demme è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Stefano Bizzotto radiocronista è intervenuto ai microfoni di Radio Goal.

Ultime notizie di calciomercato di oggi del Napoli, con Diego Demme molto vicino ad essere acquistato. Stefano Bizzotto radiocronista Rai che conosce il calciatore ne indica le caratteristiche a Radio Goal: “E’ uno che canta e porta la croce, in mezzo al campo sa fare un sacco di cose“. Demme è il metronomo del centrocampo del Lipsia che si gioca la Bundesliga in Germania è il “capitano della squadra, ma ha una grande duttilità ed è un punto cardine, tanto da essere un titolare inamovibile“. Il Napoli lo ha puntato ed è pronto a chiudere il colpo per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Insieme con Demme potrebbe arrivare anche Stanislav Lobotka, tanto che si parla di un doppio colpo in entrata per il Napoli.

Demme al Napoli, c’è anche Lobotka

Stanislav Lobotka è l’altro nome in orbita azzurra. Radiomercato racconta di un Celta Vigo che oramai sta per cedere e con il Napoli pronto ad avvicinarsi ancora di più alla richiesta economica del club galizliano. Sfaccettatura che potrebbero portare alla conclusione dell’affare entro breve tempo. “Al Napoli servono calciatori in mezzo al campo come Lobotka, servono per cercare di mettere in piedi una stagione cominciata male e che sta finendo peggio” fa sapere Bizzotto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il radiocronista ha parlato anche della sfida con l’Inter che ha visto gli azzurri sconfitti: “Ho sentito che sono stati fatti dei passi avanti, ma bisogna fare ancora molto per risolvere definitivamente i problemi“. Demme e Lobotka potrebbero essere i due calciatori che riusciranno a dare una mano al Napoli in questo momento di crisi, Gattuso aspetta almeno uno dei due per la sfida con la Lazio.