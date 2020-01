Il Celta ha accettato l’offerta del Napoli per Lobotka. In Spagna arriva Guido Rodriguez, del Club America. Percentuale al Nordsjælland

Il Celta Vigo ha accettato l’offerta del Napoli per Lobotka, secondo quanto riportato da sky Sport 24, il Celta Vigo avrebbe infatti accettato l’offerta di 21 milioni di euro formulata dai partenopei perché avrebbe trovato un sostituto: è Guido Rodriguez del Club América. Gennaro Gattuso vuole sia Lobotka sia Demme perché sono due specialisti del ruolo, due registi, il che permetterà di evitare problemi legati angli infortuni. Lobotka, inoltre, è anche capace di giocare da mezzala.

Nonostante l’accordo tra Lobotka e il Napoli sia totale, il Celta Vigo non aveva ancora dato l’ok al trasferimento in Italia a causa della clausola sulla rivendita inserita dal club spagnolo dopo l’ingaggio dal Nordsjælland, club da cui il giocatore è arrivato per cinque milioni di euro.

Dei 21 milioni proposti dal Napoli, solamente 16 andrebbero nelle casse del Celta Vigo: la trattativa stava andando a rilento per questo motivo. Il club spagnolo sembra aver accettato il trasferimento a tale prezzo, se non leggermente superiore, a causa dei bonus presenti.



Il Celta Vigo ha trovato in Guido Rodriguez, proveniente dal Club America, il perfetto sostituto di Lobotka per questa sessione invernale.

Prossime ore decisive per l’addio di Lobotka al Celta Vigo, intanto finito in tribuna nell’ultimo match di Liga proprio perché concentrato sul trasferimento in Italia.

Il giocatore, ha già accettato le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro a stagione. Si attende ora l’accettazione formale del Celta affinché tutto possa andare a buon fine.