Passione Napoli, un colpo stile Ibrahimovic può infiammare il San Paolo

“Ho un obiettivo far ritornare la passione a Napoli” lo ha detto Gennaro Gattuso. Il calciomercato può far ritornare l’entusiasmo.

E’ bastato Zlatan Ibrahimovic per ritornare il grande pubblico allo stadio San Siro di Milano. Oggi saranno in 60mila per guardare Ibracadabra, che con ogni probabilità partirà dalla panchina. Il 38enne svedese è un colpo tecnico, ma anche di marketing. Il Milan lo ha piazzato in questa doppia ottica, perché oramai l’entusiasmo stava scemando. Serve un colpo del genere per far ritornare la passione a Napoli. Un sentimento che è solamente sopito, che attende solo di essere risvegliato. Il calciomercato può accendere gli entusiasmi, ma servono i grandi colpi. Ovviamente bisogna fare i conti con i bilanci, ma qualche grande nome il Napoli può ancora prenderlo. Solo qualche anno fa arrivava uno del calibro di Higuain, non è possibile che dopo anni di Champions League non si possa ripetere un colpo simile.

Napoli sogna il grande colpo di mercato

Puntare sul mercato per il Napoli significa anche investire in termini di marketing. Il grande colpo può riportare gli spettatori al San Paolo, quello che è stato concesso alla società grazie alla firma della convenzione. Dal calciomercato possono arrivare anche giocatori di sicura prospettiva come Sandro Tonali o Gaetano Castrovilli. Spendere su talenti del genere o su giocatori già fatti può avere un ritorno di entusiasmo incredibile. La passione a Napoli c’è sempre, dato che la città ed i tifosi vivono quasi in simbiosi con la propria squadra. Bisogna tenere accesa quella fiammella, altrimenti anche l’entusiasmo più grande si può sopire. La stagione travagliata del Napoli non aiuta, ma anche nelle difficoltà bisogna trovare la forza per alimentare i sogni. E’ necessario dunque puntare sul mercato, scovare qualche nome e rianimare una piazza che non vede l’ora di poter esplodere di nuovo di gioia.