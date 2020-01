Il Napoli guarda al futuro: c’è anche Tonali, ecco i nomi

Il Napoli guarda già al futuro, inevitabile in una stagione che è cominciata col piede sbagliato. Sandro Tonali è uno dei sogni di De Laurentiis.

Sandro Tonali e Andrea Cistana sono tra i pensieri di Aurelio De Laurentiis, lo riferisce Il Mattino. Il patron del Napoli si è già mosso per il centrocampista ed il difensore, due talenti puri che piacciono praticamente a tutte le big. I due a gennaio non si muovono, ma il presidente della SSC Napoli vuole costruire le basi per giugno. Durante la prossima assemblea di Lega il De Laurentiis ne riparlerà con Massimo Cellino, presidente del Brescia. Riuscire a strapparli alle Rondinelle non sarà facile, Cellino si farà pagare a caro prezzo i due gioielli ma il Napoli vuole fare un tentativo. Per riuscirci deve anticipare la concorrenza, altrimenti sarà praticamente impossibile partecipare ad aste in cui ci sono anche le big europee.

Calciomercato Napoli: anche Castrovilli

Le idee del Napoli per futuro calciomercato non si fermano a Cistana e Tonali. Gaetano Castrovilli è l’altro talento puro su cui la società azzurra ha messo gli occhi. La Fiorentina non vuole cederlo a gennaio, ma per giugno il discorso può essere diverso. Le idee sono chiare per il Napoli che deve ricominciare a scovare talenti per restare a galla e combattere con le superpotenze economiche. La forza delle idee è sempre stata l’arma segreta del Napoli che nel corso degli anni ha anticipato la concorrenza facendo colpi come Hamsik e Zielinski. La società campana non ha la forza economica delle big, nonostante un bilancio solido è impossibile sfidare all’asta le grandi europee. Allora bisogna trovare un’alternativa. Ecco perché bisogna muoversi per tempo e con decisione per riuscire a prendere talenti fulgidi come Cistana, Tonali e Castrovilli. Calciatori che possono rappresentare il presente ed il futuro di qualsiasi squadra.